Udinese-Bologna 3-0 / Payero da brividi: ecco il top ed il flop del match

Il calciatore che sorprende più di tutto è quello che ad inizio stagione avrebbe dovuto far più fatica di tutti a trovare spazio nel mezzo del campo, stiamo parlando di Martin Payero . Il ragazzo argentino arrivava in una zona del campo dove c'erano Lazar Samardzic (vicinissimo ai neroazzurri di Milano) e Sandi Lovric (uno dei migliori giocatori della passata stagione). Partita dopo partita, però, l'unico insostituibile è diventato lui. Oggi con una cannonata dietro l'altra è riuscito a conquistare una rete e soprattutto riscattarsi dall'espulsione rimediata contro il Sassuolo. Vanno fatti grandissimi applausi al suo incontro visto che è riuscito a mettersi in mostra e conquistare lo scettro di migliore in campo.

Il flop

Oggi è una di quelle giornate in cui viene impossibile dare un flop. Per la redazione tutti i calciatori sono ampiamente promossi dopo la partita che hanno giocato nel corso di questo pomeriggio. Dal portiere Okoye che alla prima in Serie A conquista clean sheet, fino ai tre di difesa che non hanno fatto toccare palla ad un calciatore di primissimo ordine come Zirkzee. A centrocampo tutti promossi, ma anche sugli esterni dove sembrava avere due veri e propri motorini. Pereyra e Lucca in gol oltre che una prestazione davvero convincente. Ci sono tutti gli ingredienti per regalare ai tifosi un girone di ritorno davvero di primissimo livello. Adesso non possiamo fare altro che passare a tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle della redazione <<<