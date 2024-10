Udinese-Cagliari è la sfida dell’ex: Scuffet pronto a ritrovare le Zebrette

Il Cagliari continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato così come l'Udinese. Tutte le ultime sul super ex di giornata

Lorenzo Focolari Redattore 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 16:18)

Simone Scuffet è pronto per tornare in quel di Udine e per farlo da assoluto titolare e protagonista di una squadra come il Cagliari. L'estremo difensore nelle ultime due stagioni sembra aver trovato la sua isola felice ed ora vorrà essere protagonista contro il suo passato decisamente più importante.

Nel corso di questo inizio di stagione è arrivato un solo clean sheet a fronte di 13 reti subite in otto match disputati in campionato. Numeri non di primissima fascia, ma non colpa dell'estremo difensore che soprattutto in questo inizio d'annata ha trovato una difesa spesso troppo "ballerina". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla cessione dei Pozzo <<<