Un inizio di stagione ad altissimo livello e dal grande rendimento che mette un componente come Oumar Solet sotto i riflettori dei migliori club della massima serie del calcio italiano. Un calciatore che ha grande voglia di poter dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco anche ad altissimo livello.
mondoudinese senza categoria Calciomercato Udinese – Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet
udinese
Calciomercato Udinese – Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet
Mister Christian Chivu e il tecnico Max Allegri sembrano essere fortemente interessati alle prestazioni di un nuovo difensore centrale
Proprio per questo motivo sembrano esserci delle società pronte a tutto pur di arrivare alle sue giocate. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Oumar Solet <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA