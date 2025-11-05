mondoudinese senza categoria Calciomercato Udinese – Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet

Calciomercato Udinese – Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet

Mister Christian Chivu e il tecnico Max Allegri sembrano essere fortemente interessati alle prestazioni di un nuovo difensore centrale
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet- immagine 1

Un inizio di stagione ad altissimo livello e dal grande rendimento che mette un componente come Oumar Solet sotto i riflettori dei migliori club della massima serie del calcio italiano. Un calciatore che ha grande voglia di poter dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco anche ad altissimo livello.

Proprio per questo motivo sembrano esserci delle società pronte a tutto pur di arrivare alle sue giocate. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Oumar Solet <<<

