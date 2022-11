News Udinese – Deulofeu alla carica: “Nostri tifosi sono un valore aggiunto”

Il team bianconero sa che questo può essere finalmente il suo anno ed infatti sta lavorando intensamente sin dal primo giorno di ritiro. Il mese di settembre ha dimostrato che la squadra allenata da Andrea Sottil è in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie che incrocia sul cammino. Non possiamo dire la stessa cosa, però, nel mese di ottobre. A parte i due grandi pareggi contro l'Atalanta del Gasp e i biancocelesti di Maurizi Sarri (in cui si meritava anche qualcosa in più del pareggio) sono arrivati dei risultati abbastanza discordanti. Ora bisogna rialzare la china e martedì contro lo Spezia non si può assolutamente sbagliare l'incontro. Nel frattempo la seconda punta e fantasista Gerard Deulofeu ha ringraziato il pubblico per il grande supporto ricevuto in questo 2022. Ecco le sue parole.