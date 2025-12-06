Udinese – Di Michele: “Zaniolo? Sta ritornando…” Le parole

Nicolò Zaniolo è il principale indiziato per il match che vedrà l’Udinese giocare contro il Genoa: il commento di Di Michele

David Di Michele è stato intervistato da Il Gazzettino, discutendo della situazione nella squadra bianconera in preparazione per la partita di lunedì contro il Genoa: "L'Udinese dovrà alzare il livello nella sfida contro il Genoa. Sarà più impegnativa rispetto all'incontro con il Parma, poiché De Rossi ha apportato modifiche tattiche e mentali ai rossoblù, rivitalizzando i giocatori”.

“La squadra di Runjaic possiede buone potenzialità e alcuni giocatori hanno qualità tecniche e fisiche significative. È necessaria una prestazione che possa convincere contro il Genoa, per tutti i 90 minuti. È possibile ottenere il secondo successo di fila dopo quello contro il Parma".

Di Michele continua: "Zaniolo sta cambiando marcia e sta ritornando a essere il calciatore che tutti ammiravano fino a tre anni fa. Ha già messo a segno 4 gol ed è ancora lontano dalla sua miglior forma. Si trova nel posto giusto, a Udine ci si allena senza pressioni. Anche la nazionale avrà bisogno del suo apporto".