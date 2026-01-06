Udinese News – Ekkelenkamp sul futuro della stagione: le parole

Il centrocampista olandese è tornato nelle rotazioni per via dell’infortunio di Atta e ha commentato il suo status attuale

Lorenzo Focolari Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 16:45)

Tra la partita di Como e quella di Torino, il protagonista di Udinese Tonight è Jurgen Ekkelenkamp. Si è discusso con lui del match a Como, del suo ruolo in squadra, dei suoi obiettivi sia personali che di gruppo e di molto altro ancora.

Negli ultimi mesi, Ekkelenkamp ha riacquisito il suo posto nel folto centrocampo dell’Udinese, dopo un inizio di campionato più difficile: “Ho iniziato la stagione con un infortunio che mi ha limitato fisicamente. Ora però mi sento meglio. Il nostro centrocampo è ricco di qualità e di opzioni. Apprezzo la competizione, ci rende tutti più forti. ” La concorrenza è intensa per Jurgen, specialmente nel ruolo che preferisce: “Mi piace giocare come mezzala sinistra, ma con Atta posso adattarmi anche alla mezzala destra (ride, ndr). ”

Finora Ekkelenkamp ha realizzato un solo gol in questa stagione, ma è stato un bel gol decisivo contro il Napoli. Lo scorso febbraio aveva segnato sempre contro di loro ed è difficile dire quale dei due sia il più bello: “Il mio preferito è quello di quest’anno, perché abbiamo vinto e dopo due reti annullate è stata una gioia ancora maggiore. È il mio gol più bello. Sono contento, ma vorrei segnare di più e sono sicuro di potercela fare. Il mio obiettivo è arrivare a cinque gol in campionato. ”

Quali sono le ambizioni per l’Udinese secondo Ekkelenkamp? “La Serie A è un torneo impegnativo, con molte squadre di valore. Ma combatteremo per avvicinarci all’Europa. Siamo una squadra forte e meritiamo una posizione in classifica migliore. Le distanze sono molto ravvicinate; alla fine ci separano solo tre punti dall’ottavo posto. Possiamo fare di più, spero che riusciremo a vincere più partite. ”

L’adattamento del calciatore olandese in Friuli sta procedendo positivamente: “Udine mi piace, la vita qui è molto piacevole. Ora fa freddo, ma in Olanda è ancora più rigido, quindi sono abituato. Stiamo migliorando con l’italiano, ma è sempre una sfida per me. Quest’anno ho lezioni con Davis, ma credo di riuscire meglio io (ride, ndr)”.

