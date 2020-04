Ex Udinese, Floro Flores: “Voglio diventare allenatore, magari torno a Caserta”

L’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Floro Flores ha parlato del suo futuro e della situazione relativa al Coronavirus. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Mi manca il calcio e mi pesa non poter uscire di casa. Che rabbia vedere gente in strada, senza motivo, mentre c’è chi aspetta di tornare a lavorare perché è rimasto senza un euro in tasca. La cassa integrazione è un modo per aiutare i presidenti di Lega Pro che ci rimettono di tasca propria. Penso a Giuseppe d’Agostino, il presidente della Casertana: si alza alle 3 del mattino per andare a lavorare. E’ una persona eccezionale. Ora voglio allenare, prenderò il patentino. Negli ultimi mesi ho aiutato il direttore Violante con il settore giovanile della Casertana. Magari a Caserta ci torno per allenare…”.