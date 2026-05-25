Stagione di alti e bassi con il suo Modena, nemmeno per scherzo secondo Andrea Sottil visto che l'ex tecnico dell'Udinese la ha etichettata come: "Ampiamente al di sopra delle aspettative". Dichiarazioni forti, nonostante l'uscita al primo turno play-off contro la Juve Stabia allenata da mister Abate (ex terzino del Milan). Il coach sceso in Serie B per tornare protagonista non continuerà con il Modena ed anzi sembra essere già a lavoro per cercare una nuova piazza in cui mettersi in mostra. Non perdiamo un secondo ed ecco tutte le sue parole integrali sull'annata appena trascorsa.

Le dichiarazioni di Andrea Sottil

Andrea Sottil

"Una bellissima stagione, decisamente al di sopra delle aspettative ed infatti mi spiace sentir parlare di fallimento poiché i numeri dicono tutt'altro. L'obiettivo dichiarato del club sono sempre stati i play-off. Mi hanno chiesto di creare una squadra con un'identità forte che avesse potuto giocarsela contro tutti e tutte. I dati dicono chiaramente che siamo il miglior team che ha gestito la famiglia Rivetti da quando è arrivata alla presidenza del Modena". Parole forti da parte dell'ex tecnico dell'Udinese. Vedremo quale sarà la sua prossima avventura, se sempre in Cadetteria o arriverà il ritorno nella massima serie del nostro calcio.