Ex Udinese – Fofana va in Arabia / Il calciatore firma per l’Al Nassr

L'ex centrocampista dei Bianconeri Seko Fofana ha annunciato il suo nuovo team. A partire dai prossimi giorni sarà un nuovo calciatore dell'Al Nassr. La squadra di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic continua a fare spese in Europa e vuole allestire un super team già in vista della prossima stagione. Seko si trsferirà dal Lens per una cifra intorno ai venticinque milioni di euro e come tutti gli altri calciatori che hanno accettato il passaggio in Arabia, vedrà il suo contratto prendere una vera e propria impennata verso l'alto. L'ex Manchester City ha firmato per le prossime tre stagioni. Va anche fatto notare che diventa ufficialmente un azionista di minoranza del club che ha appena lasciato: il Lens.