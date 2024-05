Udinese-Empoli | Le formazioni ufficiali: Success in avanti con Lucca

Cannavaro opta ancora per il doppio attaccante nella sfida più importante della stagione bianconera. Nicola punta su Cerri

Tutto pronto per il match salvezza tra Udinese ed Empoli. Una sfida cruciale per la squadra di Cannavaro che con una vittoria sarebbe aritmeticamente salva. I due allenatori hanno sciolto le riserve e hanno decretato gli undici che scenderanno tra poco in campo.