Notizie Udinese / 6 giocatori in scadenza: Da Pereyra a Nuytinck – il punto

Marino è tornato al lavoro e nelle prossime settimane dovrà cercare di risolvere diverse situazioni che tengono banco in casa friulana

Redazione

Il team bianconero si gode i due giorni di riposo prima di proseguire il lavoro sui campi del Bruseschi in vista del quattro gennaio. Ora che è terminato il Mondiale, l'attenzione di tutti i riflettori può tornare sul campionato italiano e di conseguenza si inizia a pensare ai prossimi impegni. Il primo sarà contro l'Empoli in una partita che non può essere sottovalutata per nessun motivo al mondo. Nel frattempo Marino è alle prese con diversi casi spinosi, visto che il 2023 sarà l'ultimo anno per alcuni giocatori con la maglia bianconera indosso.

Il gruppo dei giocatori che vanno a scadenza di contratto in casa Udinese questa estate è piuttosto nutrito. Sono 6, tutti over 30, e si tratterà di capire quali sono le intenzioni della società riguardo a Padelli, Nuytinck, Jajalo, Arslan, Pereyra e Nestorovski. I due centrocampisti sono quelli con più chance di restare, mentre per gli altri potrebbe essere arrivato il capolinea della loro avventura in Friuli.

La situazione del Tucu — Nonostante sia seguito da vicino dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, ed abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno, Roberto Pereyra continua ad essere uno dei giocatori centrali del progetto Udinese. Benché il centrocampista sia al centro di numerosi voci di mercato, la società friulana non sembra volersi privare delle sue giocate e della sua leadership, considerata fondamentale anche per la crescita dei diversi giovani che l'Udinese ha a disposizione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Il nuovo difensore bianconero arriva dal Brasile. Ecco il nuovo profilo di Marino <<<