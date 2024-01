Udinese | Guessand in prestito al Volendam: “Collaborazione fruttuosa”

L'Udinese si muove sul mercato, soprattutto in uscita. La dirigenza bianconera ha comunicato la cessione in prestito di Axel Guessand al Volendam . Il giovane difensore è già in Olanda dove si sta allenando con la sua nuova squadra.

Frans ten Berge, direttore sportivo del Volendam, ha commentato l'acquisto di Axel Guessand in prestito dall'Udinese, parlando più in generale di una collaborazione avviata con il club bianconero: "Tale collaborazione rappresenta una situazione vantaggiosa sia per il nostro club che per l’Udinese. L'FC Volendam ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere un'ottima piattaforma per i giovani talenti. Ad esempio, abbiamo potuto rilanciare la carriera di Samuele Mulattieri, Gaetano Oristanio e Filip Stankovic, tre giocatori provenienti da club italiani. Lo si è notato anche all'Udinese. Il trasferimento in prestito di Axel Guessand è il primo prodotto di una collaborazione, si spera fruttuosa”.