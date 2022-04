Rassegna stampa | L’infortunio è grave / Occorre trovare una soluzione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, si vuole continuare a fare bene e dare tutto pur di migliorare l'attuale classifica. Nulla è scontato, ma i risultati ottenuti in questo ultimo periodo fanno ben sperare sia in vista di questo finale di stagione che verso la prossima season ancora tutta da svelare.

La società si prepara nel miglior modo possibile, dato che contro una squadra che non ha ancora vinto una partita in tutto il girone di ritorno i tre punti sono obbligatori. Proprio per questa occasione ci sarà il rientro sul campo da gioco da parte di Roberto "El Tucu" Pereyra che ha scontato la squalifica.