Udinese – Inizia la settimana più dura della stagione / La rassegna

Questo pomeriggio inizierà sui campi del Bruseschi la settimana più difficile per la squadra di Andrea Sottil da inizio stagione. La sconfitta contro la Roma della scorsa domenica ha spento ogni sogno di successo da parte dei ragazzi bianconeri e di conseguenza viene anche interrotto il sogno Europa di cui ha parlato il presidente ad inizio anno.

Adesso toccherà proprio al patron Giampaolo Pozzo decidere il futuro della squadra e come verrà passata questa settimana. Il ritiro si avvicina sempre di più, andiamo a vedere le ultime che arrivano dal campo d'allenamento in vista del match con la Cremonese. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<