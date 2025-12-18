Udinese – Inler: “Questa squadra è solida…” Le parole

Inler è tornato a parlare della squadra costruita e rinforzata in questi anni e che ora in campionato sta ottenendo buoni risultati

Lorenzo Focolari Redattore 18 dicembre - 18:08

Gokhan Inler è una persona che tende a rimanere realista e a ponderare le sue parole. Per questo motivo, le sue dichiarazioni durante il brindisi natalizio con i giornalisti acquistano un valore ancora maggiore: “Il 2025 è stato un anno positivo, ma non sono completamente soddisfatto poiché ci sono state settimane o mesi in cui avremmo potuto fare meglio. Ora stiamo realmente progredendo e dobbiamo proseguire, visto che ci sono ancora due incontri cruciali che considero essenziali”.

Inler prosegue: “Questa squadra è solida, valida e motivata, ma è fondamentale rimanere umili, poiché le valutazioni si fanno alla conclusione e ci aspetta un'altra grande prova, molto impegnativa e ricca di emozioni a Firenze, dove dobbiamo presentarci con la giusta mentalità”.

"Sono consapevole e lo sappiamo tutti che la squadra ha le potenzialità per realizzare prestazioni eccellenti, ma è cruciale non perdere mai la giusta attitudine e il rispetto anche dopo partite come quella contro il Genoa, che chiaramente offrono anche molti segnali".