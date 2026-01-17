mondoudinese senza categoria Udinese 0-1 Inter | Troppo forti i neroazzurri: le pagelle

udinese

Udinese 0-1 Inter | Troppo forti i neroazzurri: le pagelle

Inter di Cristian Chivu si impone sull’Udinese di Mister costa Runjaic non possiamo fare altro però che passare a tutti i voti assegnati
Lorenzo Focolari Redattore 

Udinese 0-1 Inter | Troppo forti i neroazzurri: le pagelle- immagine 1

prova solita da parte dell’estremo difensore bianco nero con qualche parata di livello.

Un buon riscatto, dopo la prestazione al di sotto delle aspettative nel corso dell’ultima sfida.

Voto: 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA