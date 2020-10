Italia, Lasagna convocato da Mancini

Kevin Lasagna nuovamente convocato in Nazionale Italiana. Il CT Roberto Mancini lo ha richiamato per gli impegni degli Azzurri per l’amichevole contro la Moldavia (mercoledì 7 ottobre, 20:45 a Firenze) e le due gare di Nations League contro la Polonia (domenica 11 ottobre, ore 20:45 a Danzica) e Olanda (mercoledì 14 ottobre, ore 20:45 a Bergamo).

Ecco la lista diei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);