Udinese | La fotogallery del secondo match di Serie A: “Tutto in tre scatti”

Gli uomini di Sottil hanno disputato una prova coraggiosa contro la Salernitana, condizionata dal rosso nel primo tempo di Nehuen Perez. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Udinese ha sempre condotto i ritmi della gara, riversandosi anche in avanti e sfiorando il gol in più di un'occasione. Un pareggio, che per come si era messa la gara, vale oro e consegna il primo punto ai bianconeri in questo campionato.