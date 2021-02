L’avversario – Nessuna svolta per il Parma: stagione maledetta

I ducali si fanno rimontare nel secondo tempo dall'Udinese, ora la salvezza si fa veramente durissima

Roberto D'Aversa dovrà rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina del Parma. Per lui 5 sconfitte e due pareggi. I ducali non riportano un successo in campionato dallo scorso 30 novembre. La situazione è critica, soprattutto perché i segnali di ripresa non sono evidenti. Intanto l'Udinese si sta costruendo passo dopo passo una salvezza tranquilla. Nel Parma fuori Kurtic e Gervinho per scelta tecnica, anche se si vocifera che dietro ci siano motivi comportamentali. Dopo 3' Pezzella serve un'assist perfetto per Cornelius che si sblocca in campionato e torna a segnare dopo 7 mesi. Il rigore trasformato da Kucka al 32' sembra regalare un pomeriggio trionfale ai gialloblù, ma la squadra di D'Aversa deve fare i conti con il ritorno dei friulani.