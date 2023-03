News Udinese | Mancini e Marino con la stessa passione: Mateo Retegui

L'attaccante argentino, convocato da Mancini per le gare di Marzo, è da tempo al centro degli interessi di mercato del dt dei friulani

Redazione

L'Udinese prima di tutte le avversarie si era fiondata sul nuovo bomber che arriva dall'Argentina e convocato da Mancini per le prossime amichevoli, stiamo parlando di Mateo Retegui. Il calciatore che milita nel Tigres, in prestito dal Boca Juniors è un vero e proprio asso nella manica per la società bianconera o almeno lo era. I talent scout dell'Udinese hanno subito annotato le sue qualità, ma adesso la squadra ha bisogno di un vero e proprio colpo di coda per poter ancora sperare di mettere questo calciatore sotto contratto. Tutte le big d'Europa lo stanno iniziando a mettere sotto osservazione e proprio per questo motivo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino inizia ad avere fretta. Soprattutto dopo la chiamata della Nazionale.

Problema centravanti per la Nazionale italiana di calcio. Con l'ennesimo infortunio di Ciro Immobile il ct Roberto Mancini deve risolvere l'enigma del centravanti. Secondo quanto trapela, dopo aver inserito tra i pre-convocati Andrea Compagno della Steaua Bucarest, come vi abbiamo raccontato in settimana, aggiungerà anche Mateo Retegui per le sfide contro Inghilterra e Malta delle prossime settimane, gare valide come qualificazione a Euro 2024.

Chi è Retegui? — Nato a San Fernando il 29 aprile 1999, Retegui gioca nel Tigres, in prestito dal Boca Juniors. È arrivato nel club gialloblu nel 2016, dopo aver svolto le giovanili nel River Plate. Prima del Tigre, ha giocato in prestito anche nell'Estudiantes e nel Talleres. È un attaccante forte fisicamente (186 cm d'altezza per 80 kg) e molto abile nel gioco aereo. Retegui ha segnato sei gol in altrettante partite in questo primo scorcio di Superliga argentina. La scorsa stagione, invece, ha siglato 23 reti in 42 presenze complessive. È figlio di Carlos "El Chapa" Retegui, ct di hockey su prato capace di vincere l'Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016. Viene soprannominato, per questo, el "Chapito".