Udinese, Marino: “Non escludo che Samardzic possa partire entro domani”

Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato di Nehuen Perez e di Lazar Samardzic, ai microfoni di TvPlay: " Perez è un giocatore che stimo tantissimo , negli ultimi due anni all’Udinese con Cioffi prima e Sottil dopo è stato fondamentale. Il Napoli ha preferito tenere Ostigard ma prendendo Perez avrebbe fatto un ottimo colpo”.

Samardzic?"E’ un ragazzo giovane, serio e e maturo rispetto all’età che ha. Non sono convintissimo che entro domani sera non possano esserci novità ma se dovesse restare saprà reagire bene come ha fatto nella partita col Milan. E’ un professionista esemplare e lo vedrei bene alla Juventus”.