Mercato Udinese, obbiettivo Mendy. Ma attenzione alla concorrenza del Trabzonspor

Il centrocampista francese del Leicester City, Nampalys Mendy è nel mirino dell’Udinese. Il classe 92′ ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e lascerà gli inglesi al termine della stagione. Il club friulano però deve battere la concorrenza dei turchi del Trabzonspor che seguono da tempo l’ex Nizza. Mendy nel frattempo avrebbe rifiutato una proposta dal Saint-Etienne, secondo la stampa francese, il calciatore valuterà le offerte di Udinese e Trabzonspor. Nel caso dei turchi però la discriminante potrebbe riguardare l’esclusione delle competizioni europee per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Il calciatore potrebbe accettare la destinazione turca nel caso in cui la sanzione verrà cancellata. L’Udinese può puntare sulla competitività della Serie A che garantirebbe un palco scenico differente dalla Süper Lig turca. Il Leicester City ha pagato Mendy 15,5 milioni dal Nizza, ma al termine della stagione lo perderà a parametro zero. Per il club friulano potrebbe essere il profilo giusto per il centrocampo, un mix di quantità e qualità, ma anche di esperienza a livello internazionale.

FONTE: Spor Arena