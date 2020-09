MV: “Leeds-Pozzo per De Paul: è un incontro fantasma”

L’analisi sul mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“Ecco il secondo giorno di mercato dell’Udinese, quello che ha portato all’annuncio di Nahuel Molina, ora dovrà cercare di raggiungere l’Italia, una piccola impresa di questi tempi, il rischio è di non arrivare in tempo per l’esordio bianconero. L’olandese Thomas Ouwejan ha terminato le visite e sottoscritto un contratto che sarà ufficializzato oggi. L’esterno sinistro, 23 anni, arriva dall’Az Alkmaar con la formula del prestito con diritto di riscatto a una cifra prefissata, un affare a “rischio zero” dopo il “parametro zero” di Molina. Per il turco Dorukhan Tokoz la trattativa è calda, tanto che a Istanbul si parla di una richiesta di 8 milioni più una percentuale sulla futura vendita, anche se il 40% azzardato è un’esagerazione. Rodrigo De Paul, per esempio, porterà il 15% nella cifra incassata al Valencia e il 5% al Racing: l’Udinese chiede 40 milioni tra fisso e bonus e in Inghilterra sta succedendo il finimondo da quando il Leeds allenato da Marcelo Bielsa ha messo il 10 dell’Udinese nel mirino. Si parla di un’offerta già formalizzata dal club inglese a Gino Pozzo, secondo fonti argentine di 28 milioni di euro, secondo quelle britanniche di 31 in sterline”.