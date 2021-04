News Udinese – Gotti: “Focalizzati sul Torino. Nulla di grave per Nuytinck”

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della gara con i granata di Nicola

Domani sera alle ore 20:45 l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino di Nicola. Alla vigilia del match il tecnico dei friulani Luca Gotti ha parlato ai microfoni della TV Ufficiale. Queste le parole del mister bianconero: "Ho una squadra che vuole ricominciare a fare punti dopo le due sconfitte con Lazio ed Atalanta. Quando gli allenatori dicono di dover pensare ad una gara per volta, non è una frase fatta, ma un concetto. Dobbiamo focalizzarsi su un singolo obiettivo, senza guardare troppo avanti. I secondi pensieri possono rivelarsi più uno svantaggio che un vantaggio. Pensiamo solo e soltanto al Torino. Sarà una gara fondamentale per il prosieguo del nostro campionato. Non so se sarà una partita bloccata, ma sicuramente sarà difficile per entrambe le squadre".

Gotti chiarisce le condizioni di Nuytinck: "Non ha avuto un problema grave. Insieme abbiamo deciso di proiettarci al saltare questa gara per non metterlo in una condizione di rischio che potrebbe essere pericolosa per il tutto il resto della stagione. La gara con il Torino non sarà come quella con l'Atalanta. Ci sono tante variabili di cui dovrò tenere conto. Purtroppo è una costante di questo campionato che mi debba trovare a fare i conti settimana per settimana con la valutazione delle condizioni fisiche in particolare degli attaccanti. Uno dei grandi impegni che ho durante la settimana è di cercare di comprendere chi di loro sta meglio. Adesso ho una serie di valutazioni raccolte da questi giorni di allenamento e cercherò di elaborare il miglior riassunto possibile".