News Udinese – Gotti: “Siamo stati bravi. Con l’Inter siamo sfavoriti”

Il tecnico dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo aver agguantato un pareggio meritato. Ecco le sue parole

NOTIZIE UDINE - Luca Gotti , tecnico dell' Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: " Risultato che dà serenità in vista dell’Inter? Credo di sì , però la squadra che ha giocato oggi ha dato dimostrazione pratica in campo di una certa serenità rispetto a tutti i risultati che sono sfuggiti, una striscia negativa alle quali sono corrisposte spesso buone prestazioni. Ora non possiamo pensarci troppo, tra due giorni affrontiamo un’altra grande squadra. Non mi sono mai sentito in discussione con la società . Cosa mi aspetto dalla sfida con l’Inter? Ragiono sul fatto che non solo ci hanno messo questa partita da recuperare mercoledì, immagino per i calendari intasati dei nostri avversari, ci hanno pure anticipato la partita successiva, quindi noi abbiamo un solo giorno di allenamento, con l’Inter che forse per la prima volta ha una settimana per riposare. Non siamo di certo favoriti da questa contingenza ".

Poi ancora: "Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita con la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l’occasione. Credo che il minuto determinante sia stato il 44′: prima ci poteva stare il rigore a nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell’Atalanta. Non ho guardato l’episodio del rigore e non voglio nemmeno parlare di mercato. Non mi sono mai sentito in discussione quando ho parlato con la società.Un allenatore è in discussione a prescindere. Fare buone prestazioni e mancare negli episodi vuol dire che la gara non è stata totalmente positiva. Non è facile mettere mano al singolo episodio. Il rigore non dato? È stato il minuto determinante della partita, perché un attimo dopo subiamo il gol del pareggio. Sento nello spogliatoio quello che dicono i miei, tutti convinti che ci fosse, e non voglio vedere l’episodio… per non farmi il sangue cattivo. Quell’episodio ha cambiato la partita, andare al riposo con il risultato di pareggio ha avuto dei risvolti psicologici importanti per la squadra".