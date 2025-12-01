La squadra si gode una grande vittoria contro il Parma che porta il club ad una posizione decisamente nobile della classifica e soprattutto fa ben sperare in vista del resto della stagione. L'attenzione per qualche giorno, però, si sposterà alla gara di Coppa Italia contro i bianconeri di mister Luciano Spalletti.
mondoudinese senza categoria Calciomercato Udinese – Il nuovo Modric in bianconero? Tutti i dettagli
udinese
Calciomercato Udinese – Il nuovo Modric in bianconero? Tutti i dettagli
Luka Modric si avvicina alla fine della sua carriera sportiva ed allo stesso tempo c'è una società che sembra aver trovato una soluzione
visto che i quarti di finale in Friuli Venezia Giulia mancano da più di dieci stagioni. Nel frattempo non dorme il mercato, con la possibilità di aggiungere un nuovo colpaccio. Tutti i dettagli sul nuovo Modric <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA