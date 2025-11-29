Parma-Udinese 0:2 | Torna il tandem d’attacco! Il commento

Termina così il match tra Parma e Udinese: i friulani si sono aggiudicati i tre punti per due reti a zero firmate Zaniolo e Davis

Lorenzo Focolari Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 16:45)

Primo tempo — Gli uomini di Runjaic hanno iniziato la gara in modo molto equilibrato. I contrasti a metà campo hanno favorito la creazione di un buon numero di occasioni tra cui quella del decimo minuto. Zaniolo si è involato su un lancio lungo e ha approfittato di un'uscita a vuoto del portiere avversario per liberarsi e colpire a rete: 0 a 1. Il Parma ha subito tentato la reazione scaldando i guantoni di Okoye un paio di volte. Al 41esimo Solet ha staccato di testa su un corner rischiando il raddoppio.

Secondo tempo — I ducali hanno alzato il ritmo vertiginosamente sin dai primi minuti mettendo in leggera difficoltà l'Udinese. I friulani non hanno mollato la presa e proprio Keinan Davis ha accelerato verso l'area di rigore seminando Troilo che ha trattenuto troppo vistosamente l'attaccante inglese. Inizialmente è solo giallo per l'arbitro ma dopo una revisione al Var, Piccinini ha estratto il cartellino rosso e ha concesso calcio di rigore: 0 a 2 Davis dagli undici metri. Il Parma in dieci ha tentato qualche discesa in attacco ma l'Udinese ha saputo reggere fino alla fine sfruttando questa superiorità numerica. Fischio finale, successo per 0 a 2 per gli uomini di Runjaic.