Parma-Udinese 0:2 | Torna il tandem d’attacco! Il commento

Primo tempo—
Gli uomini di Runjaic hanno iniziato la gara in modo molto equilibrato. I contrasti a metà campo hanno favorito la creazione di un buon numero di occasioni tra cui quella del decimo minuto. Zaniolo si è involato su un lancio lungo e ha approfittato di un'uscita a vuoto del portiere avversario per liberarsi e colpire a rete: 0 a 1. Il Parma ha subito tentato la reazione scaldando i guantoni di Okoye un paio di volte. Al 41esimo Solet ha staccato di testa su un corner rischiando il raddoppio.