Mercato Udinese, Pereyra va in Grecia: è fatta per il suo passaggio all’AEK

L'ex capitano dei bianconeri è atteso in settimana in Grecia per firmare il contratto che lo legherà al club di Atene per due anni

Riccardo Focolari Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 17:05)

Arrivano novità sul fronte Tucu. E' fatta per l'addio di Roberto Pereyra. Il centrocampista ormai ex Udinese infatti sembra sempre più lontano dal Friuli e non ci sono ad oggi spiragli per un nuovo rinnovo di contratto.

Infatti, stando a quanto riporta TMW, continuerà in Grecia la carriera dell'argentino. L'ormai ex capitano dell'Udinese diventerà a breve un nuovo rinforzo dell'Aek Atene. Il giocatore è atteso in settimana ad Atene per le visite mediche e la firma su un contratto che dovrebbe essere biennale. Più precisamente, giovedì dovrebbe essere il giorno buono per l'arrivo del Tucu in Grecia. Pereyra saluta così definitivamente l'Udinese dopo 227 presenze, 27 reti e 37 assist.