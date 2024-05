Udinese | Prosegue l’enigma Pereyra: il capitano è chiamato a scegliere

Il capitano bianconero dovrà decidere nei prossimi giorni se continuare in Friuli la sua carriera e se tornare in Argentina

Pereyra è il grande punto di domanda insieme a Cannavaro di questo finale di stagione per l'Udinese. Il calciatore argentino vuole continuare a fare la differenza, ma allo stesso tempo non ha ancora deciso se il continuo della sua carriera sarà in Europa oppure avverrà il già confermato rientro in Argentina. Il capitano è molto legato ai bianconeri e solo un'offerta importante da "casa" potrebbe farlo vacillare.

La dirigenza bianconera sta ancora cercando il prossimo ds, quindi i discorsi per i rinnovi sono al momento messi in pausa. Anche se la società friulana sarebbe propensa a mettere sul piatto un nuovo prolungamento di una stagione. La sensazione è che anche in caso di risposta positiva, questa sarà l'ultima prima del suo rientro in Argentina. Vedremo nelle prossime settimane se il Tucu aprirà al continuo d'avventura in bianconero.