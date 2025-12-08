Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Genoa.
udinese
Udinese-Genoa | Runjaic: “Dovevamo essere più…” Le parole
Sulla gara
"Ho avuto l'occasione di osservare attentamente la partita. La prima metà non mi è piaciuta, dovevamo essere più incisivi e aggressivi. Nella seconda parte, la squadra ha cercato di reagire. Quando guardo le statistiche, mi diverte il fatto che esse non portano a vincere. Sì, abbiamo avuto un momento positivo con il gol del pareggio, ma non dobbiamo mai permettere di subire il secondo gol come abbiamo fatto. Questa è una mancanza di responsabilità. Non riguarda solo oggi, è accaduto diverse volte durante la stagione. Ho la responsabilità di questo e lavorerò per risolvere la questione. Sarò molto franco e chiaro con i ragazzi perché non vincere è una cosa, ma perdere in casa per la seconda volta dopo Bologna è inaccettabile. Sono molto scontento, ma riconosco che la responsabilità è mia e sono consapevole del livello della nostra squadra. "
Sul secondo gol
"Sì, c'è stata una mancanza di responsabilità sia da parte della squadra che mia. Da lunedì sarò molto diretto con la squadra perché anche io mi assumo le mie colpe, ma è necessario apportare dei cambiamenti. Non è un problema di oggi, si è verificato già in altre occasioni, quindi è importante lavorare su questo aspetto, non possiamo permetterci di perdere in casa in questo modo per due volte. "
Sulla difesa
"Occorre migliorare nel difendere come un collettivo, per compiere il passo successivo verso obiettivi più ambiziosi nella stagione. Ci sono molte aree di gioco in cui dobbiamo progredire, ma sicuramente la difesa è fondamentale. È un aspetto cruciale. La difesa deve essere solida e solo allora possiamo concentrarci su altro. Non sono un illuso, ma sono molto realistico. Riconosco che abbiamo molto da fare e oggi l'atmosfera è decisamente negativa. Abbiamo sprecato una grande possibilità per consolidare la nostra posizione in classifica poiché non siamo ancora al sicuro. C'è tanto lavoro che ci attende, ma i giocatori devono assumersi più responsabilità. "
