Udinese-Genoa | Runjaic: “Dovevamo essere più…” Le parole

"Ho avuto l'occasione di osservare attentamente la partita. La prima metà non mi è piaciuta, dovevamo essere più incisivi e aggressivi. Nella seconda parte, la squadra ha cercato di reagire. Quando guardo le statistiche, mi diverte il fatto che esse non portano a vincere. Sì, abbiamo avuto un momento positivo con il gol del pareggio, ma non dobbiamo mai permettere di subire il secondo gol come abbiamo fatto. Questa è una mancanza di responsabilità. Non riguarda solo oggi, è accaduto diverse volte durante la stagione. Ho la responsabilità di questo e lavorerò per risolvere la questione. Sarò molto franco e chiaro con i ragazzi perché non vincere è una cosa, ma perdere in casa per la seconda volta dopo Bologna è inaccettabile. Sono molto scontento, ma riconosco che la responsabilità è mia e sono consapevole del livello della nostra squadra. "