Salernitana-Udinese / Samardzic: “Sono felice qua ad Udine”

Al termine del match contro la Salernitana ha detto la sua il centrocampista serbo Lazar Samardzic. Il calciatore oggi ha giocato davvero una partita di grande livello ed ha messo in difficoltà gli avversari sin dai primi di gioco. La rete del vantaggio è una ciliegina sulla torta che fa capire la sua importanza alla squadra del Friuli Venezia Giulia. Non solo il gol, ma anche tante altre grandi giocate. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le sue dichiarazioni.