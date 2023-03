Notizie Udinese / Samardzic: “A Udine sto bene, ma sogno la Bundesliga”

Il trequartista serbo ha rilasciato una lunga intervista a Foot Mercato dove ha rivelato la sua intenzione di giocare un giorno in Germania

Redazione

Lazar Samardzic ha appena lasciato la Nazionale tedesca per quella della Serbia e continua a far parlare di sé in chiave mercato. Pur non essendo titolare fisso all'Udinese, in molti hanno notato il suo potenziale. Intervistato da Foot Mercato, il 21enne ha parlato della sua decisione di lasciare il Lipsia, della sua esperienza in Italia e di un potenziale ritorno in Bundesliga.

Il trequartista serbo ha, per prima cosa ,raccontato il suo passaggio al livello professionale, parlando di come ci sia una differenza abissale tra le giovanili e la prima squadra, in quanto da professionista, bisogna adattarsi rapidamente all'intensità e soprattutto bisogna mettersi costantemente alla prova. "Mi alleno e gioco da professionista da alcuni anni e penso di essere riuscito ad adattarmi. Ma sono ancora giovane, il mio processo di apprendimento è tutt'altro che finito". Samardzic ha lasciato l'Hertha Berlino per passare al Lipsia nel 2020, dove ha giocato solo 9 partite. La tua crescita è stata ostacolata? "All'epoca ero più giovane, avevo 18 anni e non avevo quasi nessuna esperienza. Ma è stato un grande momento per me lavorare con un allenatore come Julian Nagelsmann. Ho imparato molto da lui, anche dai miei compagni di allora, e ho continuato a migliorare anche senza giocare molto".

Le parole di Samardzic — Samardzic ha poi continuato parlando della sua esperienza all'Udinese: "Mi sento molto a mio agio qui. Il primo anno è stato perfetto per ambientarmi. La fine della scorsa stagione è andata molto bene e in questa stagione ho trovato più continuità. Ma sono una persona molto ambiziosa, quindi voglio ancora più minuti. A 21 anni non devo più nascondermi, devo e voglio mettermi in mostra". Successivamente ha spiegato la sua scelta di vestire la maglia bianconera. "Il club mi voleva davvero e ha mostrato interesse per me. Il club è in Serie A da quasi 30 anni, è un club affermato. Abbiamo un'ottima squadra dove anche i giovani possono esprimersi e coltivare ambizioni". Infine un pensiero su un possibile ritorno in Bundesliga, campionato che ha lanciato la giovane stellina bianconera. " I miei due ex club giocano in Germania, sono nato lì, è uno dei migliori campionati del mondo, quindi ovviamente seguo ancora la Bundesliga. Non sai mai cosa riserva il futuro, ma ovviamente la Bundesliga rimane una destinazione da sogno per un giocatore tedesco". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Torna dal primo minuto il capitano <<<