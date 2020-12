Serie A, oltre all’Udinese alle 20.45 in programma altre sei sfide

UDINE – Oltre alla sfida della Dacia Arena tra Udinese e Benevento di questa sera, in Serie A sono in programma altre sei sfide. Sul campo del Dall’Ara si sfideranno Bologna e Atalanta, con la squadra di Gasperini in cerca di una vittoria che confermi l’attuale momento di forma dei nerazzurri. Poi il big match: Milan-Lazio. Una vera e propria sfida per le parti alte della classifica. In caso di vittoria dei biancocelesti, infatti, si accorcerebbe il margine tra la prima in classifica (i rossoneri) e la zona Champions League. Il Napoli, invece, è chiamato a vincere contro il Torino dopo la brutta sconfitta in trasferta contro la Lazio e sarà sicuramente rivitalizzato dopo la vittoria del ricorso contro la Juventus che ha restituito agli azzurri il punto di penalizzazione ed annullato lo 0-3 a tavolino contro i bianconeri. La Roma cercherà di conquistare i tre punti dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta nello scorso turno di campionato per 1-4. A chiudere il turno saranno Sampdoria-Sassuolo e Spezia-Genoa.