Notizie Udinese | Sottil torna in panchina: ha firmato con la Salernitana

Andrea Sottil torna in ad allenare. Il tecnico piemontese ha firmato i documenti che lo legheranno alla Salernitana per le prossime due stagioni. Sarà lui, quindi, il nuovo allenatore della squadra granata, appena retrocessa in Serie B. Ora manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma non ci sono più dubbi: sarà il classe 1974 il nuovo allenatore che proverà a riportare la Salernitana di Iervolino in Serie A. Dopo aver cambiato 4 allenatori in stagione, la società campana riparte dall'ex Ascoli. Una nuova opportunità per fare bene e per cercare di riportare il club granata nella massima competizione italiana.