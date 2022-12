Udinese / Sottil: “Usciamo da questa amichevole con tante cose positive”

I friulani oggi sono scesi in campo per un'amichevole di grande livello internazionale contro l'Athletic Bilbao, attualmente quarto in Liga. Il match si è concluso sul 1-0 con un gol nel finale di Inaki Williams, entrato nella ripresa al posto del fratello Nico. Del match ha parlato mister Sottil che analizzato la gara al termine dell'incontro. Un’altra partita alla ‘Dacia Arena’ contro un avversario di livello: “Lo sapevamo e abbiamo cercato apposta questo tipo di incontri per aumentare l’intensità e la condizione fisica. Primo tempo diciamo normale, forse abbiamo sbagliato un po’ troppi disimpegni in uscita – analizza l’allenatore piemontese ai microfoni di Udinese Tv – Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto, eravamo più sciolti e reattivi, l’Udinese vera che conosco. Mi stavo divertendo dalla panchina. Peccato aver preso il gol allo scadere, meritavamo di andare avanti. Questo ci insegna che in questa categoria non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre concentrati e non superficiali. Pafundi è giovane ed imparerà da questo retropassaggio”.