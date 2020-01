Tavian: “La squadra ha lavorato bene, sono fiducioso”

Mister, come vede la partita col Lecce?

“Sembra una partita più facile di Cagliari e Lazio, però risulta essere sempre un’incognita perché finora la squadra ha staccato la spina, anche se questo vale per tutti. Si parla tanto di numeri, poi vai in campo e ti giochi la partita”.

Numeri che possono pesare tanto…

Sono 6 punti in palio che potrebbero cambiare le sorti della classifica, tuttavia per come ha lavorato la squadra sono fiducioso.

Quanto la preoccupa il Lecce?

L’Udinese sulla carta è più forte, ma deve ripartire dalla prestazione col Cagliari, si sa che ogni volta che si riprende c’è un grosso punto di domanda. Il Lecce può essere insidioso perché di certo non rinuncia a giocare e la classifica è cortissima.

Un girone di ritorno tutt’altro che facile

Nel girone di ritorno i punti pesano tantissimo e non si va per il sottile: ogni partita è decisiva. Ma l’Udinese è in salute, con una classifica discreta e la consapevolezza di poter fare bene.

Nodo De Paul?

Le critiche eccessive a mio avviso lo hanno destabilizzato. Ha segnato col Cagliari un gol importante per la classifica e soprattutto per ritrovare sé stesso. Tiene alla maglia come alla squadra, evitiamo attacchi inutili.