Tesser, allenatore Pordenone: “Diaw lo vedo bene all’Udinese”

UDINE – Potrebbe iniziare a muoversi qualcosa anche per le entrate sul calciomercato dell’Udinese, che fino ad ora ha visto arrivare solo voci di possibili colpi in uscita. Infatti, molti club di Serie A hanno messo gli occhi su diversi giocatori friulani. Il più richiesto è, ovviamente, Rodrigo De Paul, su cui da tempo ci sono Inter e Juventus, oltre ad alcune squadre di Premier League. Un altro che è stato cercato da altre società è Juan Musso, il giovane portiere argentino: su di lui avrebbe chiesto informazioni sempre l’Inter, decisa a trovare un sostituto per Samir Handanovic. Infine, il terzo giocatore più ricercato della squadra di Luca Gotti è il centravanti Kevin Lasagna. Negli ultimi giorni, infatti, avrebbero manifestato interesse per lui Hellas Verona e Benevento, mentre la Fiorentina avrebbe addirittura offerto il prestito Valentin Eysseric per l’attaccante italiano.

Nelle ultime ore, però, potrebbero nascere alcune operazioni di mercato anche in entrata per il club bianconero. A suggerirlo è stato Attilio Tesser, tecnico dell’altro club friulano. L’allenatore del Pordenone, infatti, è intervenuto sulle colonne del Messaggero Veneto, parlando di un suo giocatore. Si tratta del classe ’92 italo-senegalese Davide Diaw, nato a Cividade del Friuli e ora di proprietà della società neroverde. Fisico imponente, il giocatore è una prima punta rapida e forte, che, secondo il suo allenatore, sarebbe pronto a giocare in Serie A, proprio all’Udinese.

Ecco, dunque, le parole di Attilio Tesser: “Davide Diaw ha delle ottime caratteristiche, che sono anche molto definite: riesce ad attaccare bene nello spazio e riesce anche a fare diversi gol. Inoltre, credo che sia pronto per fare il salto di categoria e passare in Serie A. Certo, magari non con una grande squadra; però, nella rosa degli attaccanti di qualche club, non starebbe affatto male. Io Diaw lo vedrei molto bene con la maglia dell’Udinese“.