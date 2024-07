Notizie Udinese, Thauvin vince la causa col Tigre: dovrà essere rimborsato

L'attaccante francese ha vinto parzialmente la causa con il suo ex club che lo aveva rescisso uniteralmente. Il TAS si è espresso oggi

Respiro di sollievo per Thauvin. Il francese è riuscito a vincere la causa contro il Tigres . Il club messicano dovrà risarcire solo 3 dei 12 milioni richiesti dall'ex campione del mondo. Una pendenza che il giocatore aveva dal dicembre 2022 , data della rescissione del contratto dell'ex Marsiglia .

L'addio ai "Los Felinos" arrivò dopo i vari acciacchi di Thauvin che aveva indotto i messicani a tagliarlo fuori dal progetto. Una rescissione unilaterale che non è andata giù al francese, il quale ha deciso di rispondere al club messicano tramite vie legali appellandosi di fatto al TAS. L'ex Marsiglia aveva richiesto che gli fossero pagate le 27 mensilità di contratto rimanenti. Una causa rimasta aperta fino al 4 luglio 2024, data in cui il TAS ha sancito la vittoria legale del calciatore, che dovrà però "accontentarsi" di 3 milioni al posto dei 12 che aveva chiesto, in quanto secondo le norme del tribunale, gli è stato detratto il nuovo stipendio.