Udinese-Spezia | Top & Flop : è stato difficile ma abbiamo i nostri vincitori

Il Flop

FLOP | Questa volta il premio di peggiore in campo lo prende chi non ti aspetti. Infatti, il peggiore in campo dei friulani è stato Rodrigo Becao. Sul primo gol, sbaglia completamente l'intervento, spalancando una prateria per Nzola. Poi non riesce più a riprendersi. Perde tutti i duelli e si fa ammonire in modo sciocco a metà campo. Gara da dimenticare alla svelta. I bianconeri vogliono fare la differenza, ma al momento non riesce ad arrivare la vittoria. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Spezia <<<