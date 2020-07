Udinese, Lasagna: “Meritavamo i tre punti”

L’attaccante bianconero autore di una splendida rete nel pareggio con il Genoa ha parlato ai microfoni di Udinese Tv:

“Ero uscito dalla partita contro la Roma con un affaticamento muscolare, ma era lieve e sono riuscito a recuperare. Sono contento per il gol e le 100 presenze in bianconero, ma dispiace aver pareggiato perché meritavamo i tre punti. Comunque il campionato non finisce tra una settimana e andremo a Ferrara per prenderci i tre punti partendo dalle cose buone viste oggi. I gol ritrovati? Sto bene fisicamente e poi c’è un mental coach che ci segue e ci dà una mano anche dal punto di vista mentale”.