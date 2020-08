Udinese, messaggio della società alla tifoseria

Dopo lo striscione anonimo apparso all’esterno dello stadio in cui si esortava la società con “Spendi o vendi” e da cui l’AUC si è dissociato, L’Udinese Calcio ha colto l’occasione per ringraziare l’associazione e la tifoseria che ha sempre continuato a dimostrare attaccamento ai propri colori

Ringraziamo l’Associazione Udinese Club, il suo Presidente Giuseppe Marcon e tutta la nostra tifoseria per il sostegno e l’affetto incondizionato dimostrati ancora una volta all’Udinese Calcio e alla Famiglia Pozzo.

La compattezza e l’unità d’intenti di un ambiente sano come quello di Udine, sempre riconoscente per i traguardi e i risultati storici raggiunti da questa società, rappresentano il miglior stimolo per proseguire insieme, tutti uniti, verso nuovi obiettivi.

Non sono certo episodi isolati, riconducibili a una ristretta e circoscritta cerchia, a gettare ombre su una città e una tifoseria eccezionale nel sostenere il Club con cui è profondamente in simbiosi.