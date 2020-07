Udinese, Musso si consacra re dei pali

I Mussi volanti erano i giocatori clivensi canzonati così dai tifosi dell’Hellas: “Quando i mussi i volerà faremo il derby in Serie A”. Ora il Musso volante ce l’ha l’Udinese che se lo tiene ben stretto, a meno che non glielo paghino a peso d’oro (i conti vanno pur sistemati).

Con 13 clean sheet, l’Udinese è la squadra di Serie A che ha terminato più gare senza subire reti. Grazie alle sue splendide e provvidenziali parate, Juan Musso è diventato una certezza: dopo la crescita dello scorso anno, in questa stagione l’argentino si è definitivamente consacrato meritandosi la chiamata in Nazionale e l’interesse di tante big, in primis l’Inter che lo vorrebbe come vice Handanovic.

E pensare che è diventato calciatore “tardi” rispetto alla media: “Ho giocato a basket fino a 14 anni, l’idea di prendere il pallone con le mani nasce da lì” ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Idea più che brillante e che di certo ha fatto la fortuna dell’Udinese.

Questa la classifica stagionale per clean sheet dei primi dieci portieri di Serie A:

Una menzione, parlando di clean sheet, va fatta anche alla difesa che Gotti ha saputo strutturare imprimendo automatismi tali da limitare quegli errori che hanno spesso penalizzato il risultato e a cui non sempre Musso ha potuto rimediare, e grazie anche ad un Nuytinck, dimenticato nella gestione Tudor, diventato con Gotti colonna portante della difesa bianconera.