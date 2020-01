Udinese-Sassuolo, quando il tifo unisce e non divide

Gli amici e tifosi dell’Udinese e del Sassuolo si sono ritrovati a conviviare in occasione del pranzo organizzato dall’Udinese Club Tarcento e Udinese Club Colli Morenici di Treppo per cementare quell’amicizia, nata circa quattro anni fa, tra diversi colori ma un’unica passione, quella per la propria squadra del cuore. Un’amicizia sentita profondamente e che nasce dal rispetto per chi, citando il grande De Andrè, ha il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore.

Senza cadere nel melodrammatico, questo è il tifo che piace, quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi: il tifo unisce, non divide.