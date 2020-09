Udinese-Spezia, i precedenti

La sfida più recente tra Udinese e Spezia risale al 2016, quando nel terzo turno di Coppa Italia, i liguri battono 3-2 i friulani. Quel giorno andarono in gol De Paul e Zapata per l’Udinese, mentre per lo Spezia Valentini, Okereke e Nene. E’ del campionato di Serie B 1949/50, l’ultima sfida di campionato, terminata con il risultato di 0-0. Vittoria dei liguri invece per 1-3 il 28 febbraio 1943, sempre in serie B.

Il 16 marzo 1941, arriva una vittoria dei friulani, con il risultato di 1-0 firmato da Walter D’Odorico. Il primo incrocio invece risale al 23 novembre 1930 con la vittoria dell’Udinese per 1-2, grazie alle reti di Girino e Zunino.

UDINESE-SPEZIA

Vittorie Udinese: 2

Pareggi: 1

Vittorie Spezia: 3