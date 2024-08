Calciomercato Udinese – Ufficiale l’affare Karlstrom: il comunicato

"Esperienza internazionale, duttilità e tecnica al servizio del centrocampo bianconero. Jesper Karlstrom è un nuovo giocatore dell’Udinese, ha firmato un contratto biennale con opzione per gli anni successivi. Il centrocampista è stato prelevato dal Lech Poznan ed andrà ad arricchire di quantità e qualità la mediana a disposizione di mister Runjaic. Classe 1995 (nato il 21 giugno a Stoccolma), Karlstrom cresce nel settore giovanile del Brommapojkarna, club con cui, a partire dal 2013. Gioca in prima squadra e dove rimane fino al 2014 quando, dopo aver raccolto 48 presenze condite da 5 gol tra campionato e coppa di Svezia. Si trasferisce al Djungarden. Immediatamente diventa un punto di riferimento del club con il quale disputa anche gare internazionali di Champions League ed Europa League. Consacrandosi come un titolare inamovibile. Rimane al Djungarden fino al 2020 conquistando un campionato svedese nel 2019 ed una coppa di Svezia nel 2018 totalizzando, in sei stagioni, 171 presenze e realizzando 13 gol. Nel dicembre 2020 si trasferisce in Polonia, al Lech Poznan, club in cui ha militato fino ad oggi consolidando la sua esperienza europea di livello e vincendo il campionato nella stagione 21/22. Nel corso delle sue 4 stagioni al Lech ha giocato 23 partite nelle competizioni europee tra qualificazioni alla Champions e Conferenze League. Complessivamente, per lui, 143 presenze e 5 gol realizzati nell’esperienza polacca. Karlstrom vanta anche 13 presenze con la nazionale maggiore svedese nel cui giro è stabilmente compreso oltre ad aver compiuto tutta la trafila delle selezioni giovanili. Vantando 6 presenze con una rete in under 17, 6 con l’under 18, 10 con l’under 19, 2 in under 20 e 5, con un gol, con l’under 21".