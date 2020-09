  UFFICIALE – Arslan è un nuovo giocatore dell’Udinese     

Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Tolgay Ali Arslan.

Il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 22.

“Arslan è un jolly di centrocampo – sottolinea il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – prezioso nella costruzione del gioco e nella rifinitura. E’ un giocatore di grande esperienza internazionale”



Tolgay Ali Arslan nasce a Paderborn, in Germania, il 16 agosto 1990.

Muove i primi passi nel mondo del calcio nel prestigioso settore giovanile del Borussia Dortmund di cui entra a far parte a 13 anni.

Nel 2009 passa all’Amburgo con cui si impone rapidamente in prima squadra debuttando il 23 settembre dello stesso anno nella gara di coppa di Germania contro l’Osnabruck.

Nel 2010/20211 va in prestito all’Alemannia Aachen segnando 6 gol in 31 partite di campionato.

Resta all’Amburgo fino al gennaio 2015, totalizzando 92 presenze e 2 reti prima di far ritorno in patria al Besiktas.

Con i bianconeri turchi vince due campionati e si consacra come giocatore di spessore internazionale scendendo in campo, tra campionato, coppa, Champions ed Europa League, 132 volte segnando 3 gol.

Nel gennaio 2019 passa dal Besiktas al Fenerbache confermandosi come pedina preziosa e collezionando, in campionato e coppa di Turchia, 33 presenze andando a segno in due occasioni.

Arslan ha vestito per 2 volte la maglia della nazionale turca Under 19 e una volta quella dell’Under 21. Nel suo curriculum anche 3 partite con l’Under 21 tedesca ed una con l’Under 20.

Benvenuto Tolgay!