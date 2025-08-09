LIVE Werder Brema 1-2 Udinese | Schmidt accorcia le distanze

L’Udinese è pronta per l’ennesimo test match di questa pre stagione. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic se la dovrà vedere contro il Werder Brema. Una sfida dal dolce sapore europeo che oramai manca da troppo tempo. Prima di tutto scopri le formazioni ufficiali e le scelte del coach tedesco. Tante le novità e ci sarà la chance di vedere in campo diversi calciatori che nell’ultima stagione non hanno trovato molto spazio come il brasiliano Brenner, oltre che l’interessante titolarità di Palma. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo con la cronaca della sfida minuto per minuto.