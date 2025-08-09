L’Udinese è pronta per l’ennesimo test match di questa pre stagione. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic se la dovrà vedere contro il Werder Brema. Una sfida dal dolce sapore europeo che oramai manca da troppo tempo. Prima di tutto scopri le formazioni ufficiali e le scelte del coach tedesco. Tante le novità e ci sarà la chance di vedere in campo diversi calciatori che nell’ultima stagione non hanno trovato molto spazio come il brasiliano Brenner, oltre che l’interessante titolarità di Palma. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo con la cronaca della sfida minuto per minuto.
LIVE Werder Brema 1-2 Udinese | Schmidt accorcia le distanze
Secondo tempo—
89' - Cambio Udinese, fuori Solet per Ballarini.
85’ - Solet scatenato e pronto per la nuova stagione. Grande scambio con Zemura, ma il calciatore non arriva in porta
74’ - Palma vicino alla doppietta
61' - CAMBI UDINESE: dentro Ekkelenkamp, Iker Bravo, Piotrowski, fuori Lovric, Atta e Brenner.
56' - Mbangula vola sulla fascia e fa male all'Udinese, ma il suo tiro finisce a lato
52' - Accorcia le distanze il Werder Brema su un rigore causato da Oumar Solet. Schmidt dal dischetto non sbaglia e dimezza lo svantaggio
46' - Inizia la seconda frazione di gioco
Primo tempo—
45' - Fine prima frazione di gioco
40' - Werder Brema a corto di fiato e che rincorre
35' - DOPPIO VANTAGGIO BIANCONERO! Palma segna la sua prima rete tra i grandi
34' - Lovric vicino la rete del raddoppio
27' - La legge del gol è qua. KEINAN DAVIS PORTA IN VANTAGGIO L'UDINESE
26' - Werder vicinissimo alla rete del vantaggio con Bittencourt
17’ - Schmidt sulla sinistra prova a far male, ma grande chiusura di Palma
9’ - Kamara in difficoltà regala una punizione agli avversari. Bravo Kristensen a chiudere sulla battuta
3’ - Squillo Kamara, tiro da fuori di poco fuori
1’ - Inizia la sfida di campionato
