Notizie Udinese | Zico: “Questa stagione serva da insegnamento”

La stagione dell'Udinese ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultima giornata tutti i tifosi bianconeri. Compresi quelli Oltreoceano che con i colori bianconeri hanno un legame speciale. Stiamo infatti parlando di Zico che è tornato a parlare di Udinese dopo diverso tempo. Il brasiliano ha inviato un videomessaggio durante lo spettacolo mostrato ieri al Teatro Palamostre di Udine in cui ha commentato il finale di stagione dei bianconeri: "Alla fine l'Udinese ha dimostrato forza e si è salvata. Rimane la lezione per la prossima stagione e speriamo tutti che riesca a dare soddisfazione ai tifosi. Volevo inviare un saluto non solo da parte mia ma anche da tutta la mia famiglia che guarda sempre con cuore tutti. Non dimenticheranno mai quello che avete fatto per me. Mandi".