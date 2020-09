Il 26 settembre del 1976 veniva giocata la prima partita allo Stadio Friuli di Udine (ancora incompleto). Si trattava della terza giornata di campionato di Serie C, girone A, che vide sfidarsi Udinese e Seregno, terminata con la vittoria friulana per 1-0 su rete di Pellegrini. Erano passati pochi mesi dal devastante terremoto che aveva sconvolto la regione e un po’ della rinascita passò anche per lo stadio che prese il suo nome in memoria delle vittime dell’Orcolat.