CRUYFF14ITA e ILBASILEUS, i due nuovi gamers di Udinese eSports

Udinese eSports annuncia oggi i due gamers che andranno a completare il Team che conta già sulla presenza di Edoardo Sbroggiò #Imbaedo1 e Girolamo Giordano #GoldenBoy92. I due nuovi volti bianconeri sono stati selezionati tra i migliori trenta giocatori usciti dagli Open Qualifier organizzati dalla Lega Serie A e sono stati scelti dai club in base all’ordine stabilito dalla Draft Lottery.

Di seguito i nomi dei due nuovi gamer bianconeri:

CRUYFF14ITA (Filippo Armellini) per FIFA20

Classe 2003, origini Friulane, tifoso dell’Udinese da sempre, grazie al Nonno che gli ha trasmesso la passione per i colori binconeri. Vive a Garbagnate Milanese in provincia di Milano, dove frequenta il Liceo delle Scienze Umane. Grande passione per il calcio e per Fifa, è onorato di poter vestire la maglia della sua squadra in questa nuova avventura.

ILBASILEUS (Michele Lorenzo) per eFootball PES 2020

Vincitore delle prime due edizioni della Pes League myClub su PC nel 2017, top 10 nel 2018 e 2019 nel ranking mondiale su PC, top 1 italiano su myClub PC in eFootball PES20 registrando anche una serie di vittorie positive pari a 49.

A Gennaio 2020 il passaggio su PS4 per confrontarsi con il calcio virtuale che conta, ottenendo la qualifica al DRAFT per la eSerie A TIM.

I due gamers, insieme a #Imbaedo1 e #GoldenBoy92, saranno protagonisti, già questo pomeriggio a partire dalle ore 18.00 sul canale Twitch di Udinese eSports (https://www.twitch.tv/udineseesports/), del doppio show match presented by Bluenergy Group su FIFA20 e eFOOTBALLPES2020 contro SPAL WeArena.

Per restare informati su tutte le attività del Team Udinese eSports, è possibile seguire @udineseesports sulla pagina ufficiale Instagram.